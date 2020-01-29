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29.01.2020 - 13:28 | | DHA

İbrahim Kalın: Filistin toprakları satılık değildir

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin, Filistin-İsrail meselesine yönelik hazırladığı sözde barış planına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi Kudüs kırmızı çizgimizdir ve Filistin toprakları satılık değildir" dedi.

İbrahim Kalın: Filistin toprakları satılık değildir

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetimimin açıkladığı sözde barış anlaşmasının, Filistin halkının varlığını ve tarihini yok sayan yeni bir işgal planı olduğunu bildirdi. Filistin halkının haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan tek taraflı bu planı reddettiklerini kaydeden Kalın, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi, Kudüs kırmızı çizgimizdir ve Filistin toprakları satılık değildir. Filistin’de adalet sağlanmadan Orta Doğu’da kalıcı barış temin edilemez. Adil olmayan bir planın yaşaması mümkün değildir. Bölgede barış ve güvenlik için İsrail’in işgal politikaları sona ermelidir. Uluslararası toplum, iki devletli çözümü ortadan kaldıran ve işgali ebedileştirmeyi hedefleyen bu hukuksuzluğu reddetmelidir. Türkiye, haklı davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."

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