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02.11.2020 - 10:13 | | DHA

İbrahim Kalın: Umudun, inancın, azmin adı 'Elif'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin, "Umudun, inancın, azmin adı Elif" dedi.

İbrahim Kalın: Umudun, inancın, azmin adı 'Elif'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Elif Perinçek'in, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Elif'in fotoğrafını 'İyi ki varsın AFAD' etiketiyle paylaşan Kalın, "Umudun, inancın, azmin adı Elif. Elif'in ve diğer kardeşlerimizin kurtarılmasında olağanüstü bir çaba gösteren herkesi tebrik ediyorum. Mevla hepsinden razı olsun" ifadesini kullandı.

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