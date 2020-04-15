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15.04.2020 - 12:23 | | DHA

İbrahim Kalın: Virüsü elbirliğiyle yeneceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Koronavirüsü paniğe ve rehavete kapılmadan elbirliğiyle yeneceğiz" dedi.

İbrahim Kalın: Virüsü elbirliğiyle yeneceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından 14 Nisan'a ait 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaşarak, açıklamada bulundu. Türkiye'nin tedbir ve tedavide avantajlı bir noktada bulunduğunu kaydeden Kalın, "Sağlık alt yapımız güçlü. Yatak ve ilaç kapasitesinde açığımız yok. Salgını ancak tedbirleri sıkı uygulayarak durdurabiliriz. Virüsü, paniğe ve rehavete kapılmadan elbirliğiyle yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın: Virüsü elbirliğiyle yeneceğiz

 

 

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