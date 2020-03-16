İbrahim Kalın'dan corona virüs uyarısı

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve bugün açıklanan yeni önlemlerin Türkiye için hayati önem taşıdığını belirtti.

İbrahim Kalın, "Tedbirler ancak hepimiz uyguladığımız zaman netice verir. Lütfen uyarılara kulak verin, ihmal etmeyin ve özenle uygulayın." ifadelerini kullandı.