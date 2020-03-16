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16.03.2020 - 20:30 | | AA

İbrahim Kalın'dan corona virüs uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınıyla ilgili uyarılara kulak verilmesini ve bunların özenle uygulanmasını istedi.

İbrahim Kalın'dan corona virüs uyarısı

 

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve bugün açıklanan yeni önlemlerin Türkiye için hayati önem taşıdığını belirtti.

İbrahim Kalın, "Tedbirler ancak hepimiz uyguladığımız zaman netice verir. Lütfen uyarılara kulak verin, ihmal etmeyin ve özenle uygulayın." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kara'dan CNN TÜRK'te önemli açıklamalarBilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu. Kara yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 2, 3 haftayı biraz kontrollü geçirebilirsek ülkedeki yayılmayı durdurabiliriz." ifadelerini kullandı.
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