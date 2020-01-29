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29.01.2020 - 12:58 | | AA

İbrahim Kalın'dan Trump'ın sözde barış planına tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine yönelik sözde barış planına ilişkin, "Filistin halkının haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu tek taraflı planı reddediyoruz." ifadesini kullandı.

İbrahim Kalın'dan Trump'ın sözde barış planına tepki!

Kalın, yazılı açıklamasında, ABD yönetiminin Filistin-İsrail  meselesine yönelik açıkladığı sözde barış anlaşmasının, Filistin halkının  varlığını ve tarihini yok sayan yeni bir işgal planı olduğunu belirtti.

"Filistin halkının haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu tek  taraflı planı reddediyoruz." ifadesine yer veren Kalın, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi Kudüs kırmızı  çizgimizdir ve Filistin toprakları satılık değildir. Filistin’de adalet  sağlanmadan Ortadoğu’da kalıcı barış temin edilemez. Adil olmayan bir planın  yaşaması mümkün değildir. Bölgede barış ve güvenlik için İsrail'in işgal  politikaları sona ermelidir. Uluslararası toplum, iki devletli çözümü ortadan  kaldıran ve işgali ebedileştirmeyi hedefleyen bu hukuksuzluğu reddetmelidir.  Türkiye, haklı davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."

 

 

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