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20.07.2020 - 18:08 | | AA

İçişleri Bakan Soylu Maltalı mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malta Cumhuriyeti İçişleri, Ulusal Güvenlik ve Kolluk Hizmetleri Bakanı Byron Camilleri ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İçişleri Bakan Soylu Maltalı mevkidaşı ile görüştü

 

Bakanlıkta basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki terör ve göç konularında yapılacak iş birliği görüşüldü.

Görüşmede, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç Genel Müdürü Savaş Ünlü ve AB Dışilişkiler Daire Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu.

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