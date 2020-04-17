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17.04.2020 - 12:44 | | milliyet.com.tr

İçişleri Bakan Soylu'ndan Turgut Özal mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 27. yılını andığı bir mesaj yayınladı.

İçişleri Bakan Soylu'ndan Turgut Özal mesajı

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Sadece kendi deyimiyle değil, tüm dünyanın deyimiyle "Türkiye'ye çağ atlatmış", demokrasi ve kalkınma mücadelesiyle efsaneleşmiş olan merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı, vefatının 27. yılında rahmet ve şükranla anıyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin.

İçişleri Bakan Soylundan Turgut Özal mesajı

Eve girmeden önce kavga eden hırsızlar kameradaBaşakşehir'de girdikleri evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin eve girmeden önce kavga etmeleri ve yüzlerini gizlemeye çalışmaları kameralara yansıdı.
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