17.04.2020 - 12:44 | | milliyet.com.tr
İçişleri Bakan Soylu'ndan Turgut Özal mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 27. yılını andığı bir mesaj yayınladı.
Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Sadece kendi deyimiyle değil, tüm dünyanın deyimiyle "Türkiye'ye çağ atlatmış", demokrasi ve kalkınma mücadelesiyle efsaneleşmiş olan merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı, vefatının 27. yılında rahmet ve şükranla anıyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin.