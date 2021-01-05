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05.01.2021 - 18:33 |

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin açıklama

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin açıklamada bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yalancı derken yalancı olmak... Açıklamamda sadece 2'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu söyledim, dikkatle izleyin. Ayrıca aralarında MLKP Terör Örgütü irtibatlılar var. Hani şu kurucu üyesine selam durduğunuz..." ifadelerini kullandı.



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