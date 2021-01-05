MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Hiç kuşkunuz olmasın; devlet, devletliğini gösterecektir
ABONE OL
05.01.2021 - 20:25 | | AA

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Hiç kuşkunuz olmasın; devlet, devletliğini gösterecektir

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin gözaltına alınan kişilerden birinin sosyal medya paylaşımlarının ekran görüntüsünü paylaştı

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Hiç kuşkunuz olmasın; devlet, devletliğini gösterecektir

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İşte Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan, bazılarının sahiplenmekten, desteklemekten utanmadıkları masum öğrencilerden biri. Hiç kuşkunuz olmasın; devlet, devletliğini gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 5 Ocak 20201 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm filmi konusu nedir, hangi oyuncular oynuyor?

Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm filmi konusu nedir, hangi oyuncular oynuyor?

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Son dakika haberi: Koronavirüs tablosu 5 Ocak açıklandı! Vaka sayısı ve ölü sayısı son durum nedir? İşte, günlük korona tablosu

Son dakika haberi: Koronavirüs tablosu 5 Ocak açıklandı! Vaka sayısı ve ölü sayısı son durum nedir? İşte, günlük korona tablosu

Sıradaki Haber