05.01.2021 - 20:25 | | AA
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Hiç kuşkunuz olmasın; devlet, devletliğini gösterecektir
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin gözaltına alınan kişilerden birinin sosyal medya paylaşımlarının ekran görüntüsünü paylaştı
Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İşte Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan, bazılarının sahiplenmekten, desteklemekten utanmadıkları masum öğrencilerden biri. Hiç kuşkunuz olmasın; devlet, devletliğini gösterecektir." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 5 Ocak 20201 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.