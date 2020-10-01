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01.10.2020 - 21:54 | | AA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Sivil alana yönelik pek çok hizmetlerimiz var

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı olarak kolluk faaliyetlerinin yanı sıra sivil alana yönelik pek çok hizmetlerimiz var. Bu hizmetler çağın gereklerine uygun teşkilat yapılarıyla vatandaşa sunuluyor." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Sivil alana yönelik pek çok hizmetlerimiz var

Çataklı, Kızılcahamam ilçesinde Cumhurbaşkanlığınca finanse edilen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce yürütülen "Yasal Çerçeve ve Kapasite Geliştirme Projesi"nin açılış programına katıldı.

Anadolu topraklarının medeniyet seviyesinin göstergesi olan vakıf kültürü ve sivil toplum yapısının önemini ifade eden Çataklı, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kurumsal yapıların oluşturduğunu dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, "İçişleri Bakanlığı olarak kolluk faaliyetlerinin yanı sıra sivil alana yönelik pek çok hizmetlerimiz var. Bu hizmetler, çağın gereklerine uygun teşkilat yapılarıyla vatandaşa sunuluyor. Dernekler Dairesi Başkanlığının Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne dönüşümünün temelinde bu felsefe yatıyor." diye konuştu.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan Kılıç ise Dernekler Dairesi Başkanlığından Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne geçiş sürecini ve bu süreçten sonra hayata geçirilen çalışmaları anlattı.

Son yıllarda dijitalleşme alanında yürütülen faaliyetlerin yanı sıra e-Devlet portalında sunulmaya başlanan hizmetlerin de bulunduğuna işaret eden Kılıç, "Yürütülen çalışmalar, sivil toplum kuruluşlarının şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulmasını sağladı. Aynı zamanda etkin, hızlı ve verimli hizmet almalarına yönelik kapasitenin artırılması konusunda katkıları var." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Kadın Konferansı'na video mesaj gönderdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur." dedi.
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