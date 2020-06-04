04.06.2020 - 19:32 | | AA
İçişleri Bakanı Soylu, AFAD'da brifing aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) brifing aldı.
İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, AFAD binasında gerçekleştirilen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında, Elazığ ve Malatya depremleri ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) güncellenmesi ele alındı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve AFAD yetkilileri de katıldı.
Alnından öptüğü muavinin test sonucu açıklandıİstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsünde corona virüs testi pozitif çıkan Süreyya Ç.'nin, kendisine yardımcı olduğu için alnından öpüp 50 TL bahşiş verdiği muavin Zafer Demir ile otobüste bulunan 29 kişinin corona virüs testleri negatif çıktı.