İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Tirebolu'da incelemelerde bulundu

Soylu, 22 Ağustos'ta meydana gelen selde hasar oluşan Dereli'deki iş yerlerinde süren onarım ve altyapı çalışmalarını inceledi.
Esnafla sohbet eden Soylu, çalışmalara ilişkin bilgi aktardı.
Soylu, Tirebolu ilçesinde Harşit Çayı'nda kayıp iş makinesi operatörü Ali Akbulut'u arama çalışmalarının devam ettiği bölgede de incelemelerde bulundu.
Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.