MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Tirebolu'da incelemelerde bulundu
ABONE OL
05.09.2020 - 19:13 | | AA

İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Tirebolu'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Dereli ve Tirebolu ilçelerinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Tirebolu'da incelemelerde bulundu

Soylu, 22 Ağustos'ta meydana gelen selde hasar oluşan Dereli'deki iş yerlerinde süren onarım ve altyapı çalışmalarını inceledi.

Esnafla sohbet eden Soylu, çalışmalara ilişkin bilgi aktardı.

Soylu, Tirebolu ilçesinde Harşit Çayı'nda kayıp iş makinesi operatörü Ali Akbulut'u arama çalışmalarının devam ettiği bölgede de incelemelerde bulundu.

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı 2020 soru - cevapları yayımlandı mı?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı 2020 soru - cevapları yayımlandı mı?

Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Koronavirüs tablosu 5 Eylül | Bugün koronavirüs vaka sayısı ve ölen sayısı kaç?

Koronavirüs tablosu 5 Eylül | Bugün koronavirüs vaka sayısı ve ölen sayısı kaç?

Sıradaki Haber