İçişleri Bakanı Soylu gözyaşları içinde anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi'nin düzenlediği bir programa konuk oldu.

Bakan Soylu programın bir bölümünde şehit ailelerinden gelen mektuplardan bahsetti ve şehit ailelerinden gelen mektupların evindeki bir dolapta durduğunu söyledi..

"BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN..."

Soylu bir şehit çocuğunun yazdığı mektupta neler yazdığını şöyle anlattı:

"Arka odamda bir şeyim var. Dolap gibi bir şey. Vitrin derler ya. Dolap gibi bir şey. Orada şehit ailelerinden gelen mektuplar. Mektuplar! Şehitlerinde, her gittiğim cenazenin de fotoğrafları var.

Beni en çok etkileyen, yedi-sekiz yaşında bir çocuk tanırım da şu kadar küçük bir mavi kartın içerisine kendi el yazısıyla yazmış. Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca. Şimdi tabii bu…"

Soylu'num bu anısını anlattığı anlarda gözünde yaşlar akması dikkat çekti. Bu video izleyenleri de duygulandırdı.