İçişleri Bakanı Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı

Bakanlı'ğın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlı'ğında, Soylu'nun başkanlığında, ilk kez atanan valilerle gelenekselleşen Valiler Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Bakanlığa bağlı tüm birimlerden ilgililer de katıldı.