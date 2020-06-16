16.06.2020 - 18:23 | | AA
İçişleri Bakanı Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı.
Bakanlı'ğın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlı'ğında, Soylu'nun başkanlığında, ilk kez atanan valilerle gelenekselleşen Valiler Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, Bakanlığa bağlı tüm birimlerden ilgililer de katıldı.
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