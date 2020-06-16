MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İçişleri Bakanı Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı
ABONE OL
16.06.2020 - 18:23 | | AA

İçişleri Bakanı Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı

Bakanlı'ğın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlı'ğında, Soylu'nun başkanlığında, ilk kez atanan valilerle gelenekselleşen Valiler Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Bakanlığa bağlı tüm birimlerden ilgililer de katıldı.

Saat hırsızlarına 'Pim' operasyonuAnkara'da bir iş yerinden 310 bin TL değerinde 2 saat çalan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 2'si, polisin düzenlediği 'Pim' operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Malatya Valisi Aydın Baruş: İlimizde tedavi gören 67 corona virüs hastamız var

Malatya Valisi Aydın Baruş: İlimizde tedavi gören 67 corona virüs hastamız var

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

16 Haziran Koronavirüs tablosu son durumu yayınlanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açıklıyor

16 Haziran Koronavirüs tablosu son durumu yayınlanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açıklıyor

Sıradaki Haber