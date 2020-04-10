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10.04.2020 - 14:00 | | AA

İçişleri Bakanı Soylu, polis kontrol noktasını ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evine gıda götürülen büyüklerimizden maaşının götürüldüğü büyüklerimize kadar, bugün bekçisiyle, polisiyle, dağda terörle mücadele eden arkadaşlarımızla, uyuşturucu mücadelesinde bulunan arkadaşlarımızla, siber zorbalıklara karşı mücadelede bulunan arkadaşlarımızla bir tarih yazılmaktadır." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, polis kontrol noktasını ziyaret

Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yılı dolayısıyla, Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki polis kontrol noktasını ziyaret  etti.

Burada bulunan güvenlik görevlilerinin Polis Haftası'nı tebrik eden  Soylu, memleketin her zor dönemlerinde, Türk Polis Teşkilatının almış olduğu ağır  ve onurlu görevin altından başarılı bir şekilde çıkmanın, teşkilatın karakteri  olduğunu belirtti.

Millet evinde huzur içindeyse bunun en önemli teminatının polis  teşkilatı olduğunu vurgulayan Soylu, "Sadece milletimizin asayişini ve  güvenliğini temin etmiyorsunuz. Aynı zamanda bir polisin anne olduğunu, evlat  olduğunu, baba olduğunu, kardeş olduğunu, özellikle dünyanın ve Türkiye'nin,  insanlığın ve milletimizin bu zor günlerinde gösteriyorsunuz. Allah sizden razı  olsun." diye konuştu.

"EMNİYET TEŞKİLATI, MİLLETİMİZİN GURURUDUR"

Bakan Soylu, polis teşkilatının hem şehirlerin güvenliğini sağladığını  hem de corona virüse karşı bu salgının daha fazla milleti tesir altında  bırakmaması için gayret ortaya koyduklarını ifade etti.

Yapılan çalışmaların milletin gözü önünde ve takdirle  gerçekleştirildiğini dile getiren Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Evine gıda götürülen büyüklerimizden maaşının götürüldüğü  büyüklerimize kadar, bugün bekçisiyle, polisiyle, dağda terörle mücadele eden  arkadaşlarımızla, uyuşturucu mücadelesinde bulunan arkadaşlarımızla, siber  zorbalıklara karşı mücadelede bulunan arkadaşlarımızla bir tarih yazılmaktadır.  Emniyet teşkilatı, milletimizin eminidir, gururudur. Allah ayaklarına taş  değdirmesin. Cumhurbaşkanımızın da tüm emniyet teşkilatımıza sevgilerini, hem  muhabbetlerini hem başarılı dileklerini hem de her biriyle ayrı ayrı gurur  duyduğu dileklerini iletmek istiyorum."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının ardından nöbet tutan  polis memurlarıyla sohbet etti.

Bir polis memuruna kaç çocuğu olduğunu soran Soylu, memurun evli olmadığını söylemesi üzerine, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a dönerek, "İşi biraz çabuk tutalım. Corona virüsten sonra inşallah Servet Bey, bir düğün yapalım." diye konuştu.

Kontrol noktasında görevli polisler de yeni tip corona virüs tedbirleri  kapsamında şehir giriş ve çıkışlarında araçlardaki sürücü ve yolculara ısı  ölçerle ateş kontrolü yaptı.

 

 

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