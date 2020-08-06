İçişleri Bakanı Soylu, şehit aileleriyle görüştü

Soylu, şehit aileleriyle bakanlıktaki görüşmesine ilişkin Twitter'dan, "Onlar bize, ay yıldızlı bayrağımıza rengini veren, bu ülke için canını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti. Şehitlerimizin aileleri ve yakınları misafirimiz. Rabb'im bizi şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin." paylaşımında bulundu.





Onlar bize, ay yıldızlı bayrağımıza rengini veren, bu ülke için canını feda eden Aziz Şehitlerimizin emaneti...



Şehitlerimizin aileleri ve yakınları misafirimiz. Rabbim bizi Şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin pic.twitter.com/d3mUHSuDO3 — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 6, 2020