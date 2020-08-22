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22.08.2020 - 11:51 |

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Fay Yasası' açıklaması

Son dakika gelen habere göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Çalışma Grupları değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Fay Yasası' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de bir Fay Yasası çıkması zaruretini hep beraber değerlendirdik ve bu konuda bir çalışma ekibi oluşturduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile beraber ona nasıl bir şey sunabiliriz, bizim neye ihtiyacımız var, Fay Yasası itibarıyla ne murad ediyoruz, ne ortaya koymaya çalışıyoruz, İl Afet Risk Azaltma Planlarıyla Fay Yasası'nı bütünleştirmenin nasıl bir önemi var, bunu bir şekilde ortaya koyacağız" dedi.

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