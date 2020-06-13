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13.06.2020 - 14:54 | | AA

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü ÇataklÄ±'dan belediyelere soruÅŸturma açÄ±klamasÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°smail Ã‡ataklÄ±, belediyelerle ilgili herhangi bir ihbar, baÅŸvuru ve ÅŸikayet olmasÄ± durumunda, belediyenin siyasi parti aidiyetine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n gerekli inceleme, araÅŸtÄ±rma ve soruÅŸturmanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü ÇataklÄ±'dan belediyelere soruÅŸturma açÄ±klamasÄ±

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Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°smail Ã‡ataklÄ±, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, bugÃ¼n bir kÃ¶ÅŸe yazÄ±sÄ±nda, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, CHP'li belediyelere sÃ¼rekli mÃ¼fettiÅŸ gÃ¶revlendirildiÄŸini belirttiÄŸi ve bazÄ± iddialarla ilgili AK Partili Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine soruÅŸturma aÃ§Ä±lÄ±p aÃ§Ä±lmayacaÄŸÄ±nÄ±n merak edildiÄŸini aktardÄ±.

Â Ã‡ataklÄ±, "Bahse konu iddialara iliÅŸkin olarak Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu'nun onayÄ± ile 14 Nisan 2020'de yani iki ay Ã¶nce soruÅŸturma aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±r. MÃ¼lkiye mÃ¼fettiÅŸi soruÅŸturmasÄ±nÄ± halen sÃ¼rdÃ¼rmektedir. Belediyelerle ilgili herhangi bir ihbar, baÅŸvuru ve ÅŸikayet olmasÄ± durumunda, belediyenin siyasi parti aidiyetine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n gerekli inceleme, araÅŸtÄ±rma ve soruÅŸturmalar yapÄ±lmaktadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

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Cankurtaranlar için yeni dönem! BoÄŸulma vakalarÄ±nda...ANTALYA'da dünyaca ünlü KonyaaltÄ± Sahili'nde boÄŸulma tehlikelerine karÅŸÄ± denize girenlerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak için görev yapan cankurtaranlar, boÄŸulma tehlikesi geçirenlere temas ederek suni teneffüs yapmayacak, kalp masajÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tÄ±bbi cihaz kullanarak kiÅŸinin nefes almasÄ±nÄ± saÄŸlayacak.
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