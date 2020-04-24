24.04.2020 - 21:29 |
İçişleri Bakanlığı'ndan "Atatürk'ün resmi yok" iddialarına yalanlama
İçişleri Bakanlığı'ndan, "Atatürk'ün resmi yok" ifadelerinin gerçek dışı olduğu belirtildi.
Bakanlığın Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın sosyal medyadaki ifadelerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tamamen iftira, yalan ve gerçek dışıdır. 23 Nisan'ın hemen ertesi gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın resimlerinin indirildiği sırada çekilen görüntünün paylaşılması, böyle anlamlı bir günde birlikteliğimize atılan 'sorumsuz bir iftiradır' ve bu yakıştırma bizleri derinden üzmüştür."
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan akşamı çekilen fotoğraflara da yer verildi.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.