İçişleri'nden 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına yanıt

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."



