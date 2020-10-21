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21.10.2020 - 19:47 | | AA

İçişleri'nden 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına yanıt

Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebileceği" iddiasına ilişkin haberin tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

İçişleri'nden 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına yanıt

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."


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