CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib ve Libya’daki gelişmeler üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi. Kılıçdaroğlu, “Ülkeyi ateşe atıyorlar. İdlib sanki Türkiye toprağı...



Efendim, ‘Suriye hükümeti çekilecek ben oraya geleceğim’. Senin gözün Suriye toprağında var mı, yok mu? Bunu çık söyle. Filistin bile bizi desteklemiyor bugün” dedi.



Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, özetle şunları kaydetti:



12 EYLÜL’DE HÂKİMLER VARDI: Derdimiz çok biliyorum. Sorunlarımız giderek katmerleşiyor ama sorunları aşmak, ülkeye baharı getirmek mümkün. Zulme karşı direnmezsek, insanlığımızı da kaybetmiş oluruz. Osman Kavala olayından söz ediyorum. Mahkeme beraat veriyor. Cezaevi aracındayken Erdoğan konuşuyor, yargıya gözdağı veriyor. Cezaevi aracından tekrar hapishaneye götürüldü. Bu mudur adalet? Anayasa askıda. 20 Temmuz darbe dönemini yaşıyoruz. 12 Eylül, 12 Mart darbe döneminde hiç değilse savcılar, hâkimler vardı. Çok daha ağır faşizm düzeni ile karşı karşıyayız.



FİLİSTİN BİLE DESTEKLEMİYOR: ‘Suriye’ye niye girdin, İdlib’de, Libya’da ne işin var, Mısır ile niye kavga ettin’ dedim. Filistin bile bizi desteklemiyor bugün. Herkesle kavga ettiler. Kahramanlık edebiyatı yapıyor. Sen kim kahraman kim? Süleyman Şah Türbesi’ni terör örgütünden kaçıran adama kahraman mı denir?.. Tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Suriye’den daha değerlidir. Libya’dan daha değerlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ordusu, Saray’ın ordusu değildir. Türkiye’yi egemen güçlerin maşası haline getirmek

kadar, bu ülkeye yapılacak başka bir ihanet yoktur. İki egemen güç arasında pinpon topu gibi gidip gelirsin.



ÜLKEYİ ATEŞE ATIYORLAR: İdlib için, ‘savaş diyebilirim’ diyor. Savaş hali ilanına izin verme yetkisi TBMM’nindir. Niye gelip Meclis’te kapalı oturumda bilgi vermiyorlar? ‘Kapalı olmaz’ diyorlarsa açık oturumda bilgi versinler. İdlib ve Libya’da neler oluyor, bunları öğrenmek zorundayız... Ülkeyi ateşe atıyorlar. İdlib sanki Türkiye toprağı... Efendim, ‘Suriye hükümeti geri çekilecek ben oraya geleceğim’. Adamın kendi toprağı kardeşim. Ha sen şunu söylüyorsan: ‘Ben Suriye’ye gireceğim, çıkmayacağım, İdlib’i, Halep’i, Şam’ı da alacağım’ diyorsan onu çık söyle. Bana Misak-ı Milli sınırlarından söz ediyor. Senin gözün Suriye toprağında var mı yok mu? Bunu çık söyle.



ÇOCUKLARINI GÖNDER: Libya’dan şehitlerimizin geldiğini söylüyor. Şöyle söylüyor; ‘Tabii birkaç tane şehidimiz var...’ Onları bir eşya gibi görmek, tane gibi ifade etmek kadar insanlık ayıbı başka bir şey yoktur. ‘Şehitler tepesi boş kalmayacak’ diyor. Boş kalmayacaksa çocukların var, seni kefenle karşılayan gençler vardı, onları gönder, niye göndermiyorsun?



‘İşte saman ithalat belgesi’



Erdoğan, ‘Türkiye saman ithal etmedi’ diye bir açıklama yaptı. (Belge göstererek) Bu gümrük giriş beyannamesi... İzmir Gümrük Müdürlüğü, 19 Şubat 2020... Ticari tanımı: Saman. Erdoğan’a sormak isterim, kim yalan söylüyor? Bu belgeler benim değil, devletin belgesi. Peki millete niye yalan söylüyorsunuz? Kılıçdaroğlu araştırır, bulur diye hiç düşünmedin mi?



‘Milliyetçilik duygularınızı biraz kabartın’



Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ordusuna ait silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenler vatan hainidir, nokta. Tank Paleti sonuna kadar savunacağız. Bahçeli’den istirham ediyorum, elinizi vicdanınıza koyun, milliyetçilik duygularınızı biraz kabartın ve bu Tank Palet işine ‘yeter’ deyin kardeşim.

Fotoğraflar: MUSTAFA İSTEMİ Milliyet