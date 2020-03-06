İdlib’de ateşkes 00.01’de başladı

Başta AB ülkeleri olmak üzere dünyanın odaklandığı kritik Moskova zirvesinde ateşkes kararı çıktı. Ateşkes gece 00.01’de uygulanmaya başladı. Ancak ateşkes kararı öncesi dün İdlib’de saha yine hareketliydi. Muhalifler ile rejim güçleri arasındaki çatışmalar hız kesmeden devam etti. Rejime bu cephede İran bağlantılı Hizbullah, Kudüs Gücü Birlikleri, Nuceba Hareketi, Hayderriyun ve Zeynebbiyun Hareketi destek veriyor. Serakib’in kuzeyindeki Afes’i almak için harekete geçen rejim unsurları muhaliflerin güçlü direnişi ile püskürtüldü.



İdlib’in güneyinden geçen M4 otoyolu altındaki bölgede de çatışmalar sürdü. Rus uçakları muhalif mevzilerine yoğun bombardıman yaptı. Rus savaş uçaklarının TSİ 03.30 sıralarında İdlib’in Marretmısrin beldesinde bir tavuk çiftliğine sığınanları hedef aldığı saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti, 18 sivil de yaralandı. Rejimin Halep’in batısındaki Daret İzzah kasabasına yönelik topçu saldırısında da sivillerin yaralandığı bildirildi.



Şeyh Akil hamlesi



İdlib’de bu gelişmeler yaşanırken, önceki gün muhaliflerden Batı Halep’te sürpriz bir hamle geldi. Muhalif gruplar, iki hafta önce kaybettikleri, stratejik önemdeki Şeyh Akil bölgesine baskın yaparak stratejik Rakım tepesini ele geçirdi. Bunun üzerine Rus uçakları, Şeyh Akil bölgesini vurmaya başladı. Şiddetli çatışmaların ardından rejimin tekrar Şeyh Akil’i ele geçirdiği bildirildi.



Yeni askeri nokta



MSB dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Bahar Kalkanı Harekâtı’nın karadan ve havadan başarıyla sürdüğü belirtilerek “Son 24 saat içerisinde 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edildi. 184 rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir” denildi. TSK, Halep’in batısındaki Atarip Kafrnashe kasabasında da yeni askeri nokta kurdu.