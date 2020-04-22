‘İdlib’de rejim ateşle oynuyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki günkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Suriye rejiminin İdlib’deki saldırganlığını artırdığına dikkat çekti. Erdoğan, “Türkiye, Rusya ile vardığı 5 Mart mutabakatına bağlılığını korumakla birlikte rejimin saldırganlığına da geçit vermeyecektir. Ateşkesi ve mutabakatın diğer şartlarını ihlal eden rejim, böyle devam etmesi halinde çok ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir” dedi. Erdoğan’ın sözlerinin ardından gözler İdlib’e çevrildi. Ateşkes kararına rağmen, rejimin zaman zaman bölgede saldırılarını sürdürdüğü görülüyor. Rejim özellikle Cebel Zaviye bölgesinde askeri hareketliliğini artırmış durumda. Türk Silahlı Kuvvetleri ise ateşkes kararıyla birlikte İdlib’de yeni askeri noktalar inşa ediyor ve mevcut üslere takviyelerde bulunuyor.