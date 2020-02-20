İdlib'deki alçak saldırıya tepki yağdı

İletişim Başkanı Altun'un açıklamaları şöyle;

Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır.

Suriye’yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir.

Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır.

İdlib’te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlerimize Rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.



Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, İdlib'de 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı rejim saldırısı ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "İdlibde şehit düşen kahramanlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milli Savunma Bakanlığımızın da açıkladığı gibi; aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" ifadelerini kullandı.





AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik



Ömer Çelik twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Suriye rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 2 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kahramanlarımıza şifa diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.