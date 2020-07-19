İdlibli ailelerin yeni yuvası Türkiye’den

Bombardımanlarla evleri yerle bir olan sivillerin yıllardır çadırlarda zor süren göçebe hayatının sona ermesini için kapsamlı bir konut yardım kampanyası başlatıldı. Şuana kadar 500 aileye içerisinde mutfağı, tuvaleti ve banyosu bulunan evler teslim edilirken yetkililer ilk etapta 5 bin aileyi ev sahibi yapmak istediklerini belirtti.



Çadır hayatı bitecek



2011 den bu yana devam eden Suriye iç savaşında en ağır bedeli ödeyen sivil halka yardım eli yine Türkiye’den uzandı. İdlib’de bombalanan evlerinin terk ederek yıllardır çadırlarda zor şartlarda yaşayan sivillerin daha iyi standartlarda yaşamaları için Türkiye Diyanet Vakfı, kalıcı konutlar yapmaya başladı.

Konuyla ilgili Milliyet’e açıklamada bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Koordinatörü Mahmut Temelli, “Savaşın başından beri mağdur ailelere hizmetlerimiz devam ediyor. Gerek barınma gerek gıda ve gerekse sağlık hizmetleri başta olmak üzere her türlü insani yardım çalışmalarımızı sahada yürütmekteyiz. Son yapılan saldırılardan sonra yüz binlerce insan bilindiği üzere Türkiye sınırlarına doğru göç etti. Yıllardır çadırlarda yaz, kış zor şartlarda yaşamlarını sürdüren Suriyeli kardeşlerimize Türkiye Diyanet Vakfı olarak İyilik Evleri adı altında briket ev kampanyası başlattık” diye konuştu.



Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Türkiye Diyanet Vakfı’nın İyilik Evleri projesine 2 konut bağışlayarak destekte bulundu.