İhbarlar bir yılda iki kat arttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nden aldığı bilgilerle hazırladığı rapora göre, “ihbar” başvurularında büyük artış yaşandı. Rapora göre, 2018’de 80 bin 866 olan ihbar sayısı, 2019’da 176 bin 380’e yükseldi. Başka bir deyişle vatandaş 2019’da saatte ortalama 20 kişi ihbar edildi. 2019’da savcılıklarca işleme alınan 167 bin 293 ihbar dosyasından yalnızca yüzde 14’ü için soruşturma talimatı verilirken diğerleri için soruşturmaya gerek görülmedi.