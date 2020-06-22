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22.06.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

İhbarlar bir yılda iki kat arttı

Cumhuriyet savcılıklarına ihbar edilen kişi sayısı 2019’da bir önceki yıla oranla iki kat arttı.

İhbarlar bir yılda iki kat arttı
ŞEVKET YAMAN Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nden aldığı bilgilerle hazırladığı rapora göre, “ihbar” başvurularında büyük artış yaşandı. Rapora göre, 2018’de 80 bin 866 olan ihbar sayısı, 2019’da 176 bin 380’e yükseldi. Başka bir deyişle vatandaş 2019’da saatte ortalama 20 kişi ihbar edildi. 2019’da savcılıklarca işleme alınan 167 bin 293 ihbar dosyasından yalnızca yüzde 14’ü için soruşturma talimatı verilirken diğerleri için soruşturmaya gerek görülmedi.

 

Hastanede silahlı kavgaErzurum'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavga yaralıların kaldırıldığı hastanede devam etti. İki aile arasında hastanede de devam eden çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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