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25.11.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

İhsan Arslan disipline sevk edildi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dünkü toplantısında eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet İhsan Arslan’ı Merkez Disiplin Kurulu’na sevk etti.

İhsan Arslan disipline sevk edildi
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Arslan, ekim ayında “Aklımda Kalan” isimli bir kitap çıkarmış, kitap ile ilgili geçtiğimiz günlerde BBC Türkçe’ye verdiği röportajda, Kürt sorunu ve FETÖ ile mücadele konusunda eleştirilerde bulunmuştu.

Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
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