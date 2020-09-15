Çavuşoğlu, NTV’ye yaptığı açıklamada “Gemiler bakıma çekildiğinde Navtex yayımlamanın bir anlamı yok. Bakım ve ikmal yapıldıktan sonra yeni bölgeye geçeceği zaman Navtex yayımlanır. Yunanistan Başbakanı bunu olumlu bir adım görüyor, Meis’e giden Cumhurbaşkanı ise geri adım gibi algılıyor. İçeride de CHP’nin bir açıklamasını gördüm onlar da geri adım olarak algılamış. Önceden Enerji Bakanlığımıza sorsalardı. Sormadan ‘geri adım atıldı’ demek iç siyasete yönelik adımlardır. Siyasi partilerin iç siyaset kaygısıyla bunu başka yere çekmesine gerek yok. Yunanistan çekebilir çünkü Yunanistan bizim kararlılığımız karşısında iç siyasette de zor duruma düştü. Küçük bir ülke kompleksi içinde hareket ediyor.” Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in “Provokasyon olmazsa görüşürüz” açıklaması için de şunları söyledi: “İki komşu ülke doğrudan görüşebilir. Yunanistan Başbakanı’nın yaptığı açıklamalar olumlu, ılımlı ama bizimle masaya oturmak için ön şartlarda diretirse biz de ön şartlarımızı ortaya koyarız. Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmediği, Türkiye’nin kıta sahanlığına saygı duymadığı ve Adalar ile Meis için maksimalist yaklaşım içindeki taleplerinden vazgeçmediği sürece bu gerginlik bitmez.”

‘D-8’i D-20 yapmalıyız’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen’le Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin öncülüğünde kurulan Gelişmekte Olan 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün D-20 olması için çabalarının süreceğini bildirdi.

Pompeo ile D. Akdeniz’i konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pompeo telefonda görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları ele alındı.