‘İklim krizi alarm çalıyor’

Emine Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu ve yeni ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde, “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Harekete Geç” ana temasıyla düzenlenen Küresel Umut Festivali kapsamında, çevrim içi yapılan 2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı’na video mesaj gönderdi.

‘Ciddiye almalıyız’

Mesajında, “Bugün, dünyanın en önemli gündemi, iklim krizidir. Bu konuda alarm zili durmadan çalıyor. Aldığımız nefesten, gıda zincirine kadar birçok alanı da etkiliyor” değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, “Daha düne kadar, plastik kirliliğini önlemeye çalışıyorduk. Beklenmedik bir şekilde hayatımıza giren pandemi, kirliliğe yeni bir boyut kattı. BM Çevre Programı’na göre, maskelerin yüzde 75’i çöp sahalarına ve yeryüzü sularına karışacak. Ne acı. Dolayısıyla, sadece var olan sorunlara çözüm aramak artık yetmiyor. Muhtemel krizlere karşı da hazırlıklı olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarının kritik bir eşikte bulunulduğunu söylediğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ya şimdi harekete geçeceğiz ya da geri dönüşü olmayan karanlık bir gelecek, çocuklarımızın gerçeği olacak. O nedenle, yediden yetmişe, çevreyle ilgili konuları son derece ciddiye almalıyız. Doğa dostu üretim sistemlerine geçmenin tam vaktindeyiz. Dünyanın her yerinde artan bir doğa bilinci görüyoruz. Bilinçli tüketiciler çevreye zarar vererek yapılan üretimleri hızla terk ediyorlar. Çocuklarımızı ve gençlerimizi de bu sürece aktif biçimde dahil etmemiz gerekiyor. Lütfen onlara, attıkları her adımda zararsızlık ilkesini gözetmelerini erken yaşlarda öğretelim. Bu bilgiyi sadece kitaplardan öğrenmesinler. Aranızda çok sayıda iş insanı var. Ne olur, onlara, staj dönemlerinde yeşil ekonominin ne olduğunu anlatın. Gençleri bu seferberliğin aktörü yapın. Doğa dostu iş fikirleriyle erken yaşlarda tanışsınlar.”

Farkındalık çağrısı

İş dünyası kadar medya gruplarının çevre konusunda göstereceği duyarlılığın da önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, “Sıfır atık, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi gibi güncel sorunlar, sizler sayesinde farkındalığa dönüşebilir” dedi.