‘İktidar belediyenin gelirine göz dikti’

Karara göre belediyelerin borç yapılandırma ve kamuya olan diğer borçları için genel bütçe gelirlerinden aldıkları paylardan yapılacak kesinti oranlarının artırıldığını savunan Torun, şunları kaydetti:

‘Millete büyük kötülük’

“Bu kapsamda, vergi gelirlerinde yüzde 40 kesinti yapılan belediyeler için ilave yüzde 10, yüzde 25 kesinti yapılan belediyeler için ilave yüzde 25 kesinti uygulanacak. Yani bu düzenleme ile ilgili belediyelerin vergi gelirlerinden alacağı paylar, yarı oranına kadar kesilebilecek. Belediyelerimiz pandemi sürecinde vatandaşlarımıza destek olabilmek için tüm imkânlarını seferber etti. İhtiyaç sahibi halkımıza ayni ve nakdi yardımlarda bulundu, vergi, kira ve faturalarda ertelemeler ve indirimler uyguladı. İktidar beş maskeyi dağıtamazken bu hizmetleri veren belediyelerimiz, bütçe olanaklarını da sonuna kadar zorladı. Bu hizmetlere teşekkür etmesi gereken iktidar ise şimdi kalkmış, belediye gelirlerini azaltmanın yolunu arıyor. Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervini har vurup harman savuran iktidar kaynak bulmak için belediyelerin gelirlerine göz dikmiştir. Belediyelerin bütçesi de devletin parasıdır. Vatandaşın hizmet beklediği belediyelere destek vermek yerine, köstek olmayı tercih etmek, millete yapılacak büyük bir kötülüktür.”

CHP’den gizli zam uyarısı

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi ve CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, marketlerde satılan ürünlerin gramajlarının düşürüldüğünü ancak fiyatın sabit tutularak gizli zam yapıldığını söyledi. Kaya, “Türkiye’de artık iki türlü zam yapılıyor. Biri fiyatları arttırarak, diğeri gramajları azaltarak. Ama sonuçta ikisi de zam olarak vatandaşın kesesine, evine, mutfağına yansımış oluyor” dedi.

Kaya “Gizli zam yapılan ürünlerin denetlenmesi ve bu gizli zamlardan vatandaşlarımızın haberdar edilmesi gerekiyor” diye konuştu. l HABER MERKEZİ