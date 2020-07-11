‘İktidar manifestomuzu kurultayda açıklayacağız’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki hafta sonra yapılacak 37. Olağan Kurultay’da iktidara geldiklerinde neler yapacaklarını anlatacağını, bunun için iktidar manifestosu hazırladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği’ne Can Akın Çağlar’ın getirilmesiyle ilgili olarak da “Ekrem Bey kendi kadrosunu seçer. Ben hiçbir belediyemizde yönetici kadrolarına müdahale edilmesini doğru bulmam” dedi.

“Bir Ülke Bir Kent” YouTube kanalının canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu özetle şu mesajları verdi:

İKTİDAR KURULTAYI: Kurultayımız bir iktidar kurultayı ve iktidara geleceğimize de inanıyoruz. Bu kurultayda iktidara geldiğimizde neleri yapacağımızı anlatacağız. Bununla ilgili bir de manifesto hazırlığımız da var, onu da açıklayacağız.

DEMOKRATİK YOLLA DEĞİŞTİRECEĞİZ: (Millet İttifakı): Bizi, programları farklı olan değişik partileri bir araya getiren kim? Aslında Erdoğan. Onun yaptığı yanlışlar. AK Parti diyeceğim ama AK Parti diyebileceğimiz bir kavram kalmadı. Bu tablo bizi rahatsız ediyor, AK Parti’den kopan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yöneticilerini, kurucularını da rahatsız ediyor, SP’yi, İYİ Partiyi rahatsız ediyor. Önümüzdeki seçimlerde ben Erdoğan’ın gidici olduğunu biliyorum. Demokratik yollarla bu tabloyu değiştireceğiz. Bu ülkede demokrasiyle, seçimle bir dikta yönetimine son verildiğini bütün dünyaya göstereceğiz. (DEVA ve Gelecek Partisi Millet İttifakı’na dahil olacak mı?) Bunu konuşmak için çok erken. Ama demokrasi, demokratik parlamenter sistem, devletin saydamlığı konusunda, aşağı yukarı pek çok konuda ortak cümle kurabildiğimizi de görüyorum.

İBB GENEL SEKRETERLİĞİ’NE ATAMA: İBB’yi kim yönetecek? Ekrem İmamoğlu. Ekrem Bey kendi kadrosunu seçer. Ben hiçbir belediyemizde, yönetici kadrolarına müdahale edilmesini doğru bulmam. Ben belediye başkanının başarısına bakarım. Dolayısıyla belediye başkanının şunu veya bunu ataması çok önemli değil. Genel Sekreter üzerinden yapılan tartışmaları doğru bulmuyorum, yapay bir tartışma.

LİYAKAT ÖNEMLİ: (İBB’ye CHP’li bir bürokrat bulamadı mı? eleştirileri) Belediyede siyaset yapacak bir kişi var, o da belediye başkanıdır. Onun dışındaki bürokratik kadroların tamamının siyasetten uzak durması lazım. Onların tamamının liyakatli kişilerden oluşması gerekiyor.

BARO DÜZENLEMESİ: İntikam duygusuyla devleti yönetiyorsanız, devleti tahrip edersiniz. Bu, devleti tahrip yasasıdır. Şu anda Devlet Bahçeli’yle beraber, egemen güçlerin Türkiye’deki taşeronluğunu yapıyorlar. Her alanda Türkiye’yi kutuplaştırmak, baskıcı yönetimi pekiştirmek gibi bir amaçları var. Bu görevi yerine getirirken de parlamentoda kendisine ait milletvekilleri var. Ama bunlar ‘biz sarayın vekiliyiz’ desin.