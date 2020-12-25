İl başkanına soruşturma yok

Karara ilişkin CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, şunları söyledi: “Heyet, olayın bütün taraflarıyla kendilerinin bilgisi ve onayıyla ses kaydı ve tutanak altına alarak bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmanın sonucunda raporlarını ortaya koydular ve CHP olarak şunu gördük ki; ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla İl Başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl Başkanımız görevinin başında.”