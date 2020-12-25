25.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
İl başkanına soruşturma yok
CHP, Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkında disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kararını verdi.
Karara ilişkin CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, şunları söyledi: “Heyet, olayın bütün taraflarıyla kendilerinin bilgisi ve onayıyla ses kaydı ve tutanak altına alarak bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmanın sonucunda raporlarını ortaya koydular ve CHP olarak şunu gördük ki; ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla İl Başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl Başkanımız görevinin başında.”