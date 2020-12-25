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25.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

İl başkanına soruşturma yok

CHP, Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkında disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kararını verdi.

İl başkanına soruşturma yok

 

Karara ilişkin CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, şunları söyledi: “Heyet, olayın bütün taraflarıyla kendilerinin bilgisi ve onayıyla ses kaydı ve tutanak altına alarak bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmanın sonucunda raporlarını ortaya koydular ve CHP olarak şunu gördük ki; ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla İl Başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl Başkanımız görevinin başında.”

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldiAnkara'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.
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