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21.05.2020 - 23:43 |

İletim Başkanı Fahrettin Altun'dan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki

İletim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir Müftülüğü'nün ses sistemini sabote edenlerce camilerin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınına ilişkin açıklama yaptı.

İletim Başkanı Fahrettin Altun'dan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki

İletim Başkanı Fahrettin Altun şu açıklamalarda bulundu:

İzmir’de camilerimizin ses sisteminin sabote edilerek minarelerden müzik dinletilmesi kabul edilemez bir saldırıdır. Bu olay basit bir provakasyonun çok ötesinde, milletimizin kutsallarıyla savaş halinde olan bir zihniyetin yeniden filizlenme çabalarıdır.

Ahlaka ve vicdana sığmayan bu edepsizliğin kimi çevrelerce sevinçle karşılanıp bir gurur payesi gibi sosyal medyada paylaşılması,bu zihniyeti açık etmektedir. Milletimizin değerlerini hazmedemeyenler her fırsatta kutsallarımıza saldırarak varlığını hissettirme çabasındadırlar.

Dört bir yanı şehit kanlarıyla sulanmış, Ezan-ı Muhammedî’nin dinmemesi için nice canların toprağa düştüğü aziz vatanımızın semalarından gönüllerimizi huzura erdiren bu ulvî ses hiçbir zaman dinmeyecektir.

Dinimize, ezanımıza, kutsalımıza yapılan bu saldırılara karşı bazı kesimlerin sessiz kalmaları da oldukça manidardır. Kendi toplumunun dinine, inancına ve kutsalına sahip çıkmaktan imtina edenler, tarihin sayfalarında daima utançla hatırlanmışlardır. Zira, sükut ikrardan gelir.

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