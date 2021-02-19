19.02.2021 - 19:26 | | AA
İletişim Başkanı Altun, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile bir araya geldi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verdi:
"Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Liu Shaobin ile İletişim Başkanlığımızda bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Çinli mevkidaşına yönelik mesajlarını Sayın Shaobin'e ilettik, Kovid-19 aşısı konusundaki iş birliğimiz başta olmak üzere ikili ilişkilerimizi ele aldık."
En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.