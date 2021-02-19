İletişim Başkanı Altun, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Liu Shaobin ile İletişim Başkanlığımızda bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Çinli mevkidaşına yönelik mesajlarını Sayın Shaobin'e ilettik, Kovid-19 aşısı konusundaki iş birliğimiz başta olmak üzere ikili ilişkilerimizi ele aldık."