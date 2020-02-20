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20.02.2020 - 17:45 |

İletişim Başkanı Altun: Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 2 askerimizin şehit olduğu ve 5 askerimizin yaralandığı alçak saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Altun: Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır

İletişim Başkanı Altun'un açıklamaları şöyle;

Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır.

Suriye’yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir.

Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır.

İdlib’te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlerimize Rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

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