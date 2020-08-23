MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İletişim Başkanı Altun: Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferberdir
ABONE OL
23.08.2020 - 11:53 | | milliyet.com.tr

İletişim Başkanı Altun: Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferberdir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Altun, 'Kayıp vatandaşlarımızın bulunması ve yaraların bir an evvel sarılması için devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferberdir' dedi.

İletişim Başkanı Altun: Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferberdir
Son dakika... Giresun'da sel felaketi! Ölü sayısı 4'e yükseldi
Son dakika... Giresun'da sel felaketi! Ölü sayısı 4'e yükseldi
Son dakika... Giresun'da sel felaketi! Ölü sayısı 4'e yükseldi
Haberin Tüm Fotoğrafları

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İletişim Başkanı Altun: Giresun’da meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kayıp vatandaşlarımızın bulunması ve yaraların bir an evvel sarılması için devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferberdir' ifadelerine yer verdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun talimatı

İletişim Başkanı Altun: Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferberdir

İstanbul'da şok eden görüntü! Genç kızların tehlikeli yolculuğuİstanbul Beyoğlu'nda, kuaförden çıkardıkları gelini evine götüren genç kızlar, maskesiz bindikleri iki taksiden sarkarak tehlikeli yolculuk yaptı. Daha sonra gelinin evinin önünde davul eşliğinde, maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına uymadan dans ettiler. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul barajlarında su azaldı! Alibeyköy Barajı'nda hayvanlar otluyor

İstanbul barajlarında su azaldı! Alibeyköy Barajı'nda hayvanlar otluyor

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

MSB'den Giresun açıklaması! Bölgeye gönderildi

MSB'den Giresun açıklaması! Bölgeye gönderildi

Sıradaki Haber