23.08.2020 - 11:53 | | milliyet.com.tr
İletişim Başkanı Altun: Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferberdir
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Altun, 'Kayıp vatandaşlarımızın bulunması ve yaraların bir an evvel sarılması için devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferberdir' dedi.
İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İletişim Başkanı Altun: Giresun’da meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kayıp vatandaşlarımızın bulunması ve yaraların bir an evvel sarılması için devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferberdir' ifadelerine yer verdi.
İstanbul'da şok eden görüntü! Genç kızların tehlikeli yolculuğuİstanbul Beyoğlu'nda, kuaförden çıkardıkları gelini evine götüren genç kızlar, maskesiz bindikleri iki taksiden sarkarak tehlikeli yolculuk yaptı. Daha sonra gelinin evinin önünde davul eşliğinde, maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına uymadan dans ettiler. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.