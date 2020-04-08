08.04.2020 - 11:06 | | AA
İletişim Başkanı Altun: Hiç kimsenin şüphesi olmasın!
Diyarbakır'da 5 vatandaşın şehit edildiği alçak terör saldırısına ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Altun, "Vatandaşlarımızın hesabını bu cani terör örgütünden soracağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın!" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısına ilişkin, "Vatandaşlarımızın hesabını bu cani terör örgütünden soracağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin, bugünlerde dahi hiçbir şekilde hız kesmediğinin bilinmesini istediklerini vurguladı.
Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
"Kalleş terör örgütü Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 5 sivil vatandaşımızı şehit etti. Vatandaşlarımızın hesabını bu cani terör örgütünden soracağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın."
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