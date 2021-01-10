MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İletişim Başkanı Altun: 'Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir'
ABONE OL
10.01.2021 - 17:49 | | İHA

İletişim Başkanı Altun: 'Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki göstererek, özür dilemesini istedi.

İletişim Başkanı Altun: 'Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, "Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir

10 Ocak 2021 Günün Özeti Milliyet'te10 Ocak 2021 Günün Özeti Milliyet'te
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anne ve babanın en acı anı! 'Yetişemedim' diye feryat etti

Anne ve babanın en acı anı! 'Yetişemedim' diye feryat etti

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Bina yalıtımı faturayı düşürür mü?

Bina yalıtımı faturayı düşürür mü?

Korkunç cinayet! Yasak aşktan doğan bebeğini ölüme terk etti

Korkunç cinayet! Yasak aşktan doğan bebeğini ölüme terk etti

Sıradaki Haber