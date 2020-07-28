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28.07.2020 - 17:24 | | milliyet.com.tr

İletişim Başkanı Altun paylaştı: CİMER mesaj yağmuruna tutuldu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ayasofya Camii'nin açılması sonrası CİMER'in mesaj yağmuruna tutulduğunu belirten Altun, 'Sevinç ve gurur dolu binlerce mesaj için necip Milletimize teşekkür ediyoruz' dedi.

İletişim Başkanı Altun paylaştı: CİMER mesaj yağmuruna tutuldu

İletişim Başkanı Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Vatandaşlarımız, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin yeniden ibadete açılması nedeniyle CİMER’i mesaj yağmuruna tuttu. Sevinç ve gurur dolu binlerce mesaj için necip Milletimize teşekkür ediyoruz.

İletişim Başkanı Altun paylaştı: CİMER mesaj yağmuruna tutuldu

İletişim Başkanı Altun paylaştı: CİMER mesaj yağmuruna tutuldu

İletişim Başkanı Altun paylaştı: CİMER mesaj yağmuruna tutuldu

İletişim Başkanı Altun paylaştı: CİMER mesaj yağmuruna tutuldu

İletişim Başkanı Altun paylaştı: CİMER mesaj yağmuruna tutuldu

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