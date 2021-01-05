İletişim Başkanı Altun, şehit Fethi Sekin'i 'Yiğitler Destanı' türküsüyle andı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in, şehadetinin 4’üncü yıldönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 'Yiğitler Destanı' türküsüne yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve şehit Fethi Sekin'in de anıldığı 'Yiğitler Destanı' türküsüne yer verdi. Altun, mesajında, "Şehit Fethi Sekin’i ve bu cennet vatanın baharına çiçek vermiş bütün yiğitleri rahmetle anıyorum. Siyaset adı altında terör örgütlerine hizmet edenlere binlerce lanet olsun!" dedi.
Şehit Fethi Sekin’in kahramanlığının yanı sıra Ömer Halisdemir ve Eren Bülbül'ün de anıldığı türkünün sözleri şöyle:
Düşman olsa da hileli
Korkusuz Fethi’m yüreği
Tüm dünya karşında dursa
Bükülmez Ömer bileği
Aksın barış pınarları
Kırılmasın kuş kanadı
Eren’im Maçka’da sırrı
Dualar aştı sınırı
Sela okur ince sızı
Vatanım rengin kırmızı
Baharına çiçek vermiş
Yiğitler dizi dizi