İletişim Başkanı Altun, şehit Fethi Sekin'i 'Yiğitler Destanı' türküsüyle andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve şehit Fethi Sekin'in de anıldığı 'Yiğitler Destanı' türküsüne yer verdi. Altun, mesajında, "Şehit Fethi Sekin’i ve bu cennet vatanın baharına çiçek vermiş bütün yiğitleri rahmetle anıyorum. Siyaset adı altında terör örgütlerine hizmet edenlere binlerce lanet olsun!" dedi.



Şehit Fethi Sekin’in kahramanlığının yanı sıra Ömer Halisdemir ve Eren Bülbül'ün de anıldığı türkünün sözleri şöyle:

Düşman olsa da hileli



Korkusuz Fethi’m yüreği



Tüm dünya karşında dursa



Bükülmez Ömer bileği



Aksın barış pınarları



Kırılmasın kuş kanadı



Eren’im Maçka’da sırrı



Dualar aştı sınırı



Sela okur ince sızı



Vatanım rengin kırmızı



Baharına çiçek vermiş



Yiğitler dizi dizi