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27.08.2020 - 20:59 | | AA

İletişim Başkanı Altun'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu sene de devletin şanına yaraşır şekilde kutlanacağını belirterek, "İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' açıklaması

Altun, Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun."

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