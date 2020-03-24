İletişim Başkanı Altun'dan '65 yaş' açıklaması

İletişim Başkanı Altun'un açıklamaları şöyle;

Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. COVID19’a karşı mücadelemiz devlet-millet birlikteliğiyle kararlılıkla sürmektedir.

Bilinmelidir ki bu saldırganlığa ve ayrımcılığa göz yuman, alkış tutan herkes dayanışma ruhumuzu zedelemektedir. Büyüklerimize destek olan, onların alışverişlerini yapan, halini hatırını soran vatandaşlarımız ise öz değerlerimizin neferleridir. Sağolsunlar, varolsunlar!

65 yaş yaşını dolduran vatandaşlarımıza getirilen sokağa çıkma kısıtlaması onları #COVID19 riskine karşı korumayı hedeflemektedir. Bu vatandaşlarımız, diğer bütün vatandaşlarımız gibi bu ülkenin asli üyeleridir, bizlerin kıymetli büyükleridir.