08.10.2020 - 23:59 | | AA
İletişim Başkanı Altun'dan "ABD ile ticari ilişkiler" açıklaması: Üzerimize düşeni yapıyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD ile 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimizi önemsiyor, bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Altun, sosyal medya hesabından ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabında yayımlanan infografik videolu mesajı paylaşarak şunları kaydetti:
"Kovid-19 salgını karşısında yalnızca ABD'ye değil, Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya gibi diğer NATO müttefiklerimizle birlikte dünyanın birçok ülkesine yardım elimizi uzattık. ABD ile 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimizi önemsiyor, bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz."
COVID-19 salgını karşısında yalnızca ABD’ye değil; Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya gibi diğer NATO müttefiklerimizle birlikte dünyanın birçok ülkesine yardım elimizi uzattık.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 8, 2020
ABD ile 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimizi önemsiyor, bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. https://t.co/zr3fJtyBng
Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.