İletişim Başkanı Altun'dan Akıncı'ya tepki: En sert biçimde kınıyorum

Altun, yaptığı yazılı açıklamayla, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajda kullandığı malum ifadeleri en sert biçimde kınıyoruz" ifadesini kullanan Altun, şehitlerin aziz ruhlarını incitecek bu tür açıklamaların, ancak Türk milleti nezdinde kredisini tüketmiş bir siyasetçinin bireysel beka kaygısının yansıması olarak görülebileceğini belirtti.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türk olmayan muhatapları karşısında misafirliğe gidince şımarıklık yapmaya başlayan çocuklar gibi davranan bu zatın, Kıbrıs Türkü'nün ve kahraman askerlerimizin canları pahasına korudukları o koltukta oturmayı hak etmediği ortadadır. Kimsenin bir karış toprağında gözü olmayan Türkiye Cumhuriyeti, ne yüzlerce yıllık Türk vatanı olan Kıbrıs'ın, ne de Mavi Vatan'ın kimseye peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyecektir. Türk milleti, Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek, bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Akıncı'nın açıklamalarının makamına yakışmadığını belirten Oktay, "Her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olan, hak ve menfaatlerini koruyan Türkiye Cumhuriyeti için kullanılan ifadeleri kınıyorum. Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir." ifadesine yer verdi.

KKTC BAŞBAKANI TATAR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın olmayan bir şeyi ileri sürerek Türkiye'ye yönelik eleştiriler yöneltmesi, seçimleri kazanma niyetli son derece yanlış bir davranıştır." ifadesini kullandı.





