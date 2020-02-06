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06.02.2020 - 18:45 | | AA

İletişim Başkanı Altun'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Avrupa yıllardır PKK'nın terör faaliyetlerine göz yumuyor. Şimdi daha da ileri giderek, PKK/YPG'li teröristleri Avrupa Parlamentosu'nda ağırlıyorlar. Eğer Avrupa, terörist olarak kabul edilen bu örgütü ve onun faaliyetlerini durdurmayacaksa ortak güvenlikten nasıl söz edebiliriz?" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki

 

Altun, Twitter hesabından PKK, YPG/PYD yöneticilerinin katılımıyla Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konferans düzenlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Terör örgütü PKK'nın uzun zamandır Avrupa topraklarında eleman temin ettiğini, para topladığını, teşkilatlandığını ve propaganda yürüttüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:

"Avrupa yıllardır PKK'nın terör faaliyetlerine göz yumuyor. Şimdi daha da ileri giderek PKK/YPG'li teröristleri Avrupa Parlamentosu'nda ağırlıyorlar. Eğer Avrupa, terörist olarak kabul edilen bu örgütü ve onun faaliyetlerini durdurmayacaksa ortak güvenlikten nasıl söz edebiliriz?

Türkiye'yi insan hakları konusunda haksız şekilde itham etmekte bir saniyeyi bile kaçırmayan Avrupalılar, teröristlere karşı gerçekten adım atma konusunda sessizlik içindeler.

PKK'lı teröristler, ifade özgürlüğü kisvesi altında Avrupa'yı ülkemize yönelik saldırı planlama alanı olarak kullanıyor. Avrupa, çifte standartlarını bırakmalı ve gerçekten ortak bölgesel güvenliği önemsediğini göstermelidir. Artık yeter."

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