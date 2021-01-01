01.01.2021 - 23:50 | | AA
İletişim Başkanı Altun'dan başörtüsü paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir." ifadesini kullandı.
Altun, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:
"Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hafızası diridir. Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de..."
Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiyye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 1, 2021
Milletimiz irfan sahibidir.
Hafızası diridir.
Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de! pic.twitter.com/f5ZWhqHgIE
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