İletişim Başkanı Altun’dan 'Göçmenler Günü' mesajı

Fahrettin Altun, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Dünyanın birçok coğrafyasından farklı renk, din, dil ve kültürden insanlara sığınak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, çocukların ağlamadığı, Aylan bebeklerin ölmediği, annelerin evlatlarına huzurla sımsıkı sarılabildiği bir dünya için hiç durmadan çalışacaktır" ifadelerini kullandı.