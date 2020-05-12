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12.05.2020 - 13:26 | | AA

İletişim Başkanı Altun'dan sağlık çalışanlarına: 'Başarılarıyla dünyaya örnek oluyorlar'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun,"Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğiyle sağlık sistemimize yaptığımız yatırımın önemini bugün daha iyi idrak ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız ise fedakarlıkları ve başarıları ile dünyaya örnek oluyorlar. Çok iyi bir mücadele veriyoruz. Ancak mücadelemiz henüz bitmedi." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan sağlık çalışanlarına: 'Başarılarıyla dünyaya örnek oluyorlar'

Altun, Twitter hesabından, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi  ve Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadelede  görev alan sağlık çalışanları ile tedavi olan hastaların mesajlarının yer aldığı  videoyu paylaştı.

İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve  liderliğiyle sağlık sistemimize yaptığımız yatırımın önemini bugün daha iyi idrak  ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız ise fedakarlıkları ve başarıları ile dünyaya  örnek oluyorlar. Çok iyi bir mücadele veriyoruz. Ancak mücadelemiz henüz  bitmedi." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi ve Sultangazi Haseki Eğitim  ve Araştırma Hastanesi'nden görüntülerin yer aldığı videoda, sağlık çalışanları  da Kovid-19 tehlikesinin henüz geçmediğine dikkati çekiyor.

Doktorlar vatandaşlara "Türkiye bu süreci çok iyi yönetiyor.  Hastalığın yayılma seyrinde belirgin azalma var ama bu, tedbirleri elden  bırakmamız için kesinlikle bir mazeret değil. Bu süreç devam ediyor bitmiş  değil." uyarısında bulunuyor.

Videoda, pandemiye karşı ilk hazırlıklara 4 Mart'ta başladıklarını  anlatan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan  Gürbüz de yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Ben böyle bir devletin,  milletin çocuğu olduğum için gurur duyuyorum. 1550 yataklı bir hastane burası.  Bir gecede 181 yataklı yoğun bakım malzemesini tedarik edecek kadar büyük bir  devlet desteğiyle karşılaştık, ardından da hiçbir malzeme sorunu yaşamadık."  açıklamasını yapıyor.

Videoda, Kovid-19 hastaları ve hasta yakınları da kendilerine çok  güzel bakıldığını belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

 

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