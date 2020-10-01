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01.10.2020 - 20:05 | | AA

İletişim Başkanı Altun'dan 'sosyal medya yasası' paylaşımı: İtibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün yürürlüğe giren ve kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

İletişim Başkanı Altun'dan 'sosyal medya yasası' paylaşımı: İtibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek

Altun, Twitter hesabından, "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bugün yürürlüğe giren 'Sosyal Medya Yasası' hayırlı olsun. Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından, vatandaşlarımız ise kişilik haklarına yönelik saldırılardan korunacak. Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Kadın Konferansı'na video mesaj gönderdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur." dedi.
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