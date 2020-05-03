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03.05.2020 - 14:52 | | AA

İletişim Başkanı Altun'dan Türkiye'nin yardımlarına ilişkin açıklama!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin müttefiklerini, dostlarını ve dünyada ihtiyaç içindeki ülkeleri desteklemeye devam edeceğini belirterek, "Bu bir siyaset meselesi değil, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve ülkemizin insani yaklaşımının göstergesidir." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan Türkiye'nin yardımlarına ilişkin açıklama!

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin NATO müttefikiyle gösterdiği dayanışmanın bir örneği olarak tıbbi malzemeleri taşıyan ikinci uçağın ABD'ye ulaştığını anımsattı.

Altun "Müttefiklerimizi, dostlarımızı ve dünyada ihtiyaç içindeki bütün ülkeleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu bir siyaset meselesi değil, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve ülkemizin insani yaklaşımının göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Kovid-19'la mücadelelerine yardım etmek üzere Somali'ye de tıbbi malzeme sevkiyatı gerçekleştirildiğini belirten Altun, bu sevkiyatın içerisinde  yurt dışına ilk defa gönderilen yerli solunum cihazlarının da yer aldığını  kaydetti.

"4 MİLYON MÜLTECİYİ BARINDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye'nin şimdiye kadar 60 ülkeye yaptığı insani yardım  girişimleriyle ilgili birçok olumlu geri dönüş ve övgü aldığını aktaran Altun,  şunları kaydetti:

"Hatırlanmalıdır ki Türkiye, bu salgından önce dahi, gayrisafi yurt  içi hasılasına göre, yaptığı insani yardımlar açısından zaten dünyada başı  çekmekteydi. Halkımızın engin cömertliği sayesinde ülkemizde 4 milyon mülteciyi  barındırmaya devam ediyoruz. Dünyada bundan daha fazla sayıda mülteci barındıran  bir ülke yok. Biz bu insanları kamplarda tutmuyor, kardeşlerimiz olarak aramıza  kabul ediyoruz, zira insanlık bunu gerektirir."

"MİLLETİMİZİN SABRIYLA, CÖMERTLİĞİYLE GURUR DUYUYORUZ"

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu tarihi zorluk karşısında insanlığımızı  göstermemiz gerektiğini bize her gün hatırlatıyor." ifadesini kullanan Altun, şu  görüşlerini paylaştı:

"Kovid-19 krizi boyunca bütün dünya için şu ana dek yaptıklarımız,  herkese 'önce insan' gözüyle baktığımızın bir kanıtıdır. Türkiye bu krizden,  halkımızın selameti için milli kaynaklarını seferber ederek, hasta ve güçsüz  durumdakilere bakarak, dünyada herkese yardım eli uzatarak ve küresel bir çözüm  için küresel girişimlerde bulunmuş olarak çıkacaktır. Milletimizin sabrıyla,  cömertliğiyle ve metanetiyle gurur duyuyoruz."

 

 

 

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